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Сотрудник театра рассказал, как Карпович покоряла Прилучного 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В театре рассказали о романе Карпович и Прилучного
Фото: РИА Новости
Сотрудник театра, в котором служат Павел Прилучный и Мирослава Карпович, рассказал, как начинался роман актеров. Об этом сообщает издание «7 дней».
По его словам, отношения актеров начались со спектакля «Косметика врага», в котором они оба были задействованы. Интересно, что изначально Прилучному не понравилась Карпочвич, ни как женщина и ни как актриса. Он даже хотел, чтобы ее убрали из спектакля.
Сотрудник театра также рассказал, что Мирослава начала «ухаживать» за Павлом. Например, подносила ему бокалы с вином, обнимала якобы по-дружески за плечи. Работник также отметил:
«Начались такие типичные женские «штучки»: кокетливый смех, закатывание глазок… И Павел вдруг стал смотреть на эту девицу совершенно другими глазами. Как приворожила!»
Напомним, что всего месяц назад Прилучный официально развелся с супругой Агатой Муцениеце.
Ранее «Рамблер» о том, что Прилучный познакомил своих детей с Карпович.
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Звёзды , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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