В театре рассказали о романе Карпович и Прилучного

По его словам, отношения актеров начались со спектакля «Косметика врага», в котором они оба были задействованы. Интересно, что изначально Прилучному не понравилась Карпочвич, ни как женщина и ни как актриса. Он даже хотел, чтобы ее убрали из спектакля.

Сотрудник театра также рассказал, что Мирослава начала «ухаживать» за Павлом. Например, подносила ему бокалы с вином, обнимала якобы по-дружески за плечи. Работник также отметил:

«Начались такие типичные женские «штучки»: кокетливый смех, закатывание глазок… И Павел вдруг стал смотреть на эту девицу совершенно другими глазами. Как приворожила!»