Фото звездных мужчин, «сменивших» пол 

Актеры-мужчины, которые исполняют женскую роль, считаются очень пластичными: почему-то в обратную сторону перевоплощение происходит гораздо тяжелее и хуже. Мужчина же, который сумел передать женскую грацию и манеру держать себя, считается достигшим вершин актерского мастерства — и на этом моменте переодевания в женщину построен не один сюжет легендарных фильмов, достаточно вспомнить хотя бы «В джазе только девушки».

Мы решили посмотреть, как выглядели бы в полном макияже и при роскошной шевелюре актеры с мировым именем, и пришли в настоящий восторг. Даже те, кого можно назвать классическим красавцем с большой натяжкой, смотрятся очень миловидными и привлекательными. Оцените сами.