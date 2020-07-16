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Фото звездных мужчин, «сменивших» пол 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 2 часа назад
Актеры-мужчины, которые исполняют женскую роль, считаются очень пластичными: почему-то в обратную сторону перевоплощение происходит гораздо тяжелее и хуже. Мужчина же, который сумел передать женскую грацию и манеру держать себя, считается достигшим вершин актерского мастерства — и на этом моменте переодевания в женщину построен не один сюжет легендарных фильмов, достаточно вспомнить хотя бы «В джазе только девушки».
Мы решили посмотреть, как выглядели бы в полном макияже и при роскошной шевелюре актеры с мировым именем, и пришли в настоящий восторг. Даже те, кого можно назвать классическим красавцем с большой натяжкой, смотрятся очень миловидными и привлекательными. Оцените сами.
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