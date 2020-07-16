Инициатором развода с Асмус оказался Харламов

Около месяца назад актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов объявили о расставании. Стало известно, что инициатором развода стал Харламов, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее в социальной сети Instagram артисты говорили о том, что расставание было их обоюдным решением. Теперь же известно, что в суде Харламов будет выступать в качестве истца, а Асмус — ответчика.

Что стало причиной развода звезд — до сих пор неизвестно. Однако Асмус не исключает, что когда-нибудь поделится этих со своими поклонниками.

Также известно, что супруги договорились, что их шестилетняя дочь Настя останется с матерью. А что касается раздела имущества и алиментов — Харламов и Асмус будут решать этот вопрос через суд.