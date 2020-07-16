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Нюша раскрыла причину расставания с Кридом 

Анастасия Иванова 1 час назад
Нюша раскрыла причину расставания с Кридом
Фото: @nyusha_nyusha
Нюша рассказала, что ее бывший возлюбленный несправедливо обвиняет во всем ее отца, якобы плохо к нему относившемуся. Об этом певица сообщила в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».
Певец Егор Крид не раз в своих интервью обвинял отца артистки в их расставании. Вот, что об этом сказала Нюша:
«У Егора были определенные комплексы, в силу того, что он тогда еще не много зарабатывал, был не таким успешным и так далее. На тот момент он подумал, что в этом причина [конфликта с отцом]».
Однако певица не стала подтверждать слова Крида о том, что у него был конфликт с ее отцом. Артистка считает, что у каждого своя правда, и «она может быть всю жизнь своя».
Напомним, что с 2017 года певица состоит в браке с чиновником Игорем Сивовым. Пара воспитывает дочь Симбу.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Нюша показала, как выглядеть женственно в широких трениках.
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Звёзды , Крид
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