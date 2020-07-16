Нюша раскрыла причину расставания с Кридом 

Нюша рассказала, что ее бывший возлюбленный несправедливо обвиняет во всем ее отца, якобы плохо к нему относившемуся. Об этом певица сообщила в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».

Певец Егор Крид не раз в своих интервью обвинял отца артистки в их расставании. Вот, что об этом сказала Нюша:

«У Егора были определенные комплексы, в силу того, что он тогда еще не много зарабатывал, был не таким успешным и так далее. На тот момент он подумал, что в этом причина [конфликта с отцом]».

Однако певица не стала подтверждать слова Крида о том, что у него был конфликт с ее отцом. Артистка считает, что у каждого своя правда, и «она может быть всю жизнь своя».

Напомним, что с 2017 года певица состоит в браке с чиновником Игорем Сивовым. Пара воспитывает дочь Симбу.