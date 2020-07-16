«Безголосые обезьяны»: Распутина распекла коллег

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Певица Маша Распутина не в восторге от новых артистов. Об этом она рассказала в интервью «Собеседнику».

56-летняя певица считает, что «по сцене скачут безголосые и бездумные обезьяны». Распутина также утверждает, что музыку сейчас делают на низком уровне.

Маше Распутиной также не нравится современное кино:

«На чем сейчас воспитываются наши дети? Бездуховность во всем: и в музыке, и в кинематографе».

Артистка также отметила, что предпочитает смотреть болливудские фильмы и турецкие сериалы.