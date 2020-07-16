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«По сцене скачут безголосые обезьяны»: Распутина распекла коллег 

Анастасия Иванова 48 минут назад
«Безголосые обезьяны»: Распутина распекла коллег
Фото: РИА Новости
Певица Маша Распутина не в восторге от новых артистов. Об этом она рассказала в интервью «Собеседнику».
56-летняя певица считает, что «по сцене скачут безголосые и бездумные обезьяны». Распутина также утверждает, что музыку сейчас делают на низком уровне.
Маше Распутиной также не нравится современное кино:
«На чем сейчас воспитываются наши дети? Бездуховность во всем: и в музыке, и в кинематографе».
Артистка также отметила, что предпочитает смотреть болливудские фильмы и турецкие сериалы.
Ранее «Рамблер» писал о том, как Маша Распутина перестаралась с фотошопом.
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