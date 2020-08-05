Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«В ладошку не поместились»: Седокова сверкнула массивными бедрами 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Седокова сверкнула массивными бедрами
Фото: Teleprogramma.pro
Певица на отдыхе в Майами похвасталась не только бронзовым загаром, но и пышной фигурой.
Анна Седокова не скрывает, что ей очень сложно приводить себя в форму. Певица любит поесть, поэтому каждая ее попытка похудеть заканчивается фиаско. При этом артистка постоянно занимается спортом, что позволяет ей поддерживать тело в тонусе. При первой возможности после карантина она улетела в США со своим возлюбленным Янисом Тиммой и детьми. Артистка отдыхает в Майами, где также смогла увидеть с дочкой Моникой, которая живет с отцом.
37-летняя Седокова большую часть времени проводит на пляже или у бассейна. Она уже успела приобрести бронзовый загар. Повсюду ее сопровождает возлюбленный, который недавно сделал ей предложение.
Поклонников радует, что баскетболист не запрещает своей избраннице публиковать откровенные фото, как и раньше. Снимки в бикини заполонили ее аккаунт. А накануне Анна предстала в полосатом купальнике. Она позировала с Янисом, продемонстрировав пышные формы.
@annasedokova
Певица поразила поклонников своими массивными бедрами. Многие решили, что она поправилась. А на другом фото баскетболист обнял возлюбленную и положил руку на ее ягодицы. Пикантные снимки взбудоражили пользователей Сети.
«Красивая пара! Красивая фотография! Ярко, сочно, горячо», «Потрясающий загар! А бедра такие массивные, как у Бейонсе», «Какая у вас фигура», «В ладошку не поместились», «Вау, какая!», «Слишком горячо», — прокомментировали пост подписчики.
Видео дня. Диетологи рассказали, кому вредны баклажаны
Teleprogramma.pro: последние новости
Одна в постели: Анастасия Решетова в мини-платье по фигуре позировала в доме отца Тимати Одна в постели: Анастасия Решетова в мини-платье по фигуре позировала в доме отца Тимати «Сексуально, но не вульгарно»: похудевшая Каменских засветила «ложбинку греха» в купальнике на шнуровке «Сексуально, но не вульгарно»: похудевшая Каменских засветила «ложбинку греха» в купальнике на шнуровке «Представляю реакцию парней»: полностью обнаженная Рудова в бассейне сняла бикини «Представляю реакцию парней»: полностью обнаженная Рудова в бассейне сняла бикини
Женский форум
Звёзды , Анна Седокова , Янис Тимма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Блогер своими фото разоблачает женские уловки
Блогер своими фото разоблачает женские уловки
«Вы так ходите перед его отцом?»
«Вы так ходите перед его отцом?»
Британская певица поделилась снимками топлес
Британская певица поделилась снимками топлес
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
02:34
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
Еда Здоровье
Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
11:16
Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
Звёзды Красота
Что делать, если ваш ребенок — лунатик
02:58
Что делать, если ваш ребенок — лунатик
Дети Здоровье
Как навсегда изгнать с дачи борщевик
10:58
Как навсегда изгнать с дачи борщевик
Дом и сад
Как избавиться от тревожных мыслей перед сном
04:03
Как избавиться от тревожных мыслей перед сном
Здоровье Психология
Гагарина впервые высказалась о разрыве с Исхаковым
01:40
Гагарина впервые высказалась о разрыве с Исхаковым
Звёзды
Как узнать без тестера, что в арбузе есть нитраты
11:35
Как узнать без тестера, что в арбузе есть нитраты
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение