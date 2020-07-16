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Киркоров пообещал поведать о шевелящем волосы сексе без обязательств 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Киркоров признался в сексе без обязательств
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров рассказал о своей личной жизни во время визита на фестиваль «Славянский бульвар» в Витебске, где появилась его именная звезда на местной Площади звезд. Слова артиста в четверг, 16 июля, передает «Комсомольская правда».
«Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю, как хочу, и с кем захочу. Может, когда нибудь я поведаю об этом — и у вас зашевелятся волосы!» — пообещал Киркоров.
Кроме того, артист рассказал об отношении к Алле Пугачевой, чья именная звезда также есть в Витебске. По словам Киркорова, он не поддерживает отношений с бывшей женой: «Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть, с кем делить».
Киркоров также поделился мнением о певце Николае Баскове: «Я Коленьку обожаю. Он хороший, и у него всегда можно взять в долг».
В июне Филипп Киркоров стал фигурантом скандала с участием ветеранов Афганской войны. Они пообещали избить его за образ десантника-гея в юмористическом проморолике канала СТС. Певец отказался извиняться и подчеркнул, что всего лишь выполнял актерскую работу.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Николай Басков , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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