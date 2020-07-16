Филипп Киркоров рассказал о своей личной жизни 

Во время визита на фестиваль «Славянский бульвар» в Витебске артист рассказал о своей личной жизни. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Филипп Киркоров уже давно ни с кем не состоит в отношениях. Вот, что об этом рассказал сам певец:
«Хожу направо и налево, имею право. Я не связан узами брака. Гуляю как хочу, и с кем хочу. Может, когда-нибудь я поведаю об этом — и у вас зашевелятся волосы!».
Артист также отметил, что он не поддерживает отношений с с Аллой Пугачевой:
«Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить».
Ранее «Рамблер» писал о том, как Киркоров разозлил новым клипом десантников.