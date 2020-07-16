Филипп Киркоров рассказал о своей личной жизни 

Во время визита на фестиваль «Славянский бульвар» в Витебске артист рассказал о своей личной жизни. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Филипп Киркоров уже давно ни с кем не состоит в отношениях. Вот, что об этом рассказал сам певец:

«Хожу направо и налево, имею право. Я не связан узами брака. Гуляю как хочу, и с кем хочу. Может, когда-нибудь я поведаю об этом — и у вас зашевелятся волосы!».

Артист также отметил, что он не поддерживает отношений с с Аллой Пугачевой