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Рыжий из «Иванушек» пожаловался на избыток туристов в Сочи

Lenta.ru
52 минуты назад
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Отдыхающий в Сочи солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов пожаловался на избыток туристов. На видео, размещенное известным артистом, обратил внимание портал «Живая Кубань».
На записи музыкант сравнил Сочи с Монако, где «все есть»: «люди кайфуют, танцуют, получают удовольствие от теплейшего и чистого моря».
«Здесь прекрасно, приезжайте ко мне в гости. Единственное, вас реально много. Все рванули в Сочи», — отметил рыжий из «Иванушек».
Ранее в сети появились видео с огромными очередями на подъемник в горы на Красной Поляне и забитыми «до отказа» пляжами. Авторы отметили, что столпотворения на побережьях и возле популярных туристических объектов являются «главным недостатком» отдыха в Сочи.
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