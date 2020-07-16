На записи музыкант сравнил Сочи с Монако, где «все есть»: «люди кайфуют, танцуют, получают удовольствие от теплейшего и чистого моря».

Ранее в сети появились видео с огромными очередями на подъемник в горы на Красной Поляне и забитыми «до отказа» пляжами. Авторы отметили, что столпотворения на побережьях и возле популярных туристических объектов являются «главным недостатком» отдыха в Сочи.