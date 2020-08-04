Коронавирус снова ворвался в российскую звездную тусовку, но теперь взялся за молодых. Мэтры рискованного возраста стали более осторожны после историй с Бабкиной и Лещенко. А молодежные кумиры ничего не боятся и закатывают грандиозные вечеринки, даже с подтвержденным диагнозом, как сплетничают сами тусовщики.

Корона не жмет

В конце июля заразились рэпер Элджей и его жена, блогер и телеведущая Настя Ивлеева. От них болезнь передалась всем родственникам, в том числе родителям, которые по возрасту входят в группу риска. Этому предшествовали бурные события. 7 июля пара с размахом отметила годовщину свадьбы, у них были десятки знаменитых в своей среде гостей: блогер Мария Миногарова , рэпер Моргенштерн, ведущая Юлия Коваль и другие.

Еще через пару дней отпраздновали день рождения Элджея. Запрет на массовые мероприятия в общем-то не мешает устраивать вечеринки и закрытые выступления для своего круга.

26 июля грандиозную вечеринку на 300 гостей закатил солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов , которому стукнуло 50 лет.

«Были все: от телеведущей и певицы Ольги Бузовой до политика и публициста Ирины Хакамады . Компания обнималась и делала совместные фото весь вечер и всю ночь», рассказывает Муз-ТВ.

А через некоторое время одна из участниц банкета, концертный директор многих артистов Ульяна Банана получила положительный тест на коронавирус.

«Из-за таких моральных уродов заболеваем»

Ульяна не уточнила, где и как заразилась, но гневно обрушилась на тех, кто болеет и продолжает ходить по вечеринкам.

«Сегодня, переписываясь с другом, поняла, что в нашем обществе реально существуют такие типы, которые могут позволить себе ходить в общественные места с ПОДТВЕРЖДЕННЫМ диагнозом. Вот из-за таких моральных уродов мы и заболеваем», — написала она в инстаграме и опубликовала скриншот

переписки.

Певица Виктория Дайнеко дала понять, что знает об этом не понаслышке: «У меня тоже была "подруга", у которой дома несколько человек болеет, а она тусуется».

«Скольких бы я могла перезаражать! Волосы дыбом…»

А на этой неделе в числе зараженных оказалась певица Рита Дакота , у которой коронавирус подтвердился только с третьего раза. Выраженные симптомы у нее появились после масштабной вечеринки в честь дня рождения певицы Клавы Коки, где тоже была куча гостей.

В инстаграме заболевшая Рита Дакота доказывает свою ответственность:

«Напомню, ни кровь, ни КТ не показали короны, и только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома! А представляете, если бы я забила и не стала заморачиваться с третьим анализом. Скольких бы людей я могла перезаражать! Волосы дыбом…»

Недавно Всемирная организация здравоохранения недвусмысленно заявила, что если придет вторая волна коронавируса, то в этом будет виновата беспечная молодежь.

Новые вспышки в ряде стран вызывали «молодые люди, которые ослабили свою бдительность во время летнего сезона в северном полушарии», считают в руководстве ВОЗ. Там сетуют, что молодежь вернулась к прежней жизни, тусуется по клубам и другим переполненным помещениям и способствует активному распространению ковида.