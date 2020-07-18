«Мне обломали крылья»

28-летняя Полина Фаворская в новом интервью рассказала о работе в группе Serebro и уходе из коллектива.

Фаворская, сейчас развивающая сольный проект FavLav, поговорила с Cosmopolitan о своих разбитых мечтах.

По словам Фаворской, песни она писала давно, но родители убеждали ее, что в шоу-бизнес без связей не пробиться. Тогда она поступила в университет и уже писала диплом, когда случайно попала на кастинг в группу Serebro. То, что продюсер Максим Фадеев , которым Полина Фаворская восхищалась, среди всех девушек выбрал в состав группы именно ее, казалось молодой певице чудом из чудес.

"Но мне быстро обломали крылья. Я была наемным работником, солдатом, от которого требовали четкого исполнения задач и подчинения. О творчестве речи не шло", — призналась она.

Также Полина была якобы слишком худой на фоне девочек, и ее регулярно убеждали больше есть.

"Был ужасный буллинг в соцсетях. После ухода из группы я заново училась себя принимать. И решила собрать свою команду — рок-бэнд", — делится Фаворская.

Сейчас девушка радуется, что ее собственные песни стали кому-то наконец интересны.

Ранее в интервью ТНТ Полина Фаворская уже рассказывала, что в Serebro все делали за артисток, однако настолько эмоционально об участии в группе и уходе из нее в 2017 году она, кажется, еще не высказывалась. Максим Фадеев распустил весь свой лейбл MALFA вместе с группой Serebro в конце 2019 года.