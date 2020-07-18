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«Мне обломали крылья»: Фаворская эмоционально высказалась о работе в Serebro 

WMJ.ru и ещё 2 1 час назад
«Мне обломали крылья»
Фото: WMJ.ru
28-летняя Полина Фаворская в новом интервью рассказала о работе в группе Serebro и уходе из коллектива.
Фаворская, сейчас развивающая сольный проект FavLav, поговорила с Cosmopolitan о своих разбитых мечтах.
По словам Фаворской, песни она писала давно, но родители убеждали ее, что в шоу-бизнес без связей не пробиться. Тогда она поступила в университет и уже писала диплом, когда случайно попала на кастинг в группу Serebro. То, что продюсер Максим Фадеев, которым Полина Фаворская восхищалась, среди всех девушек выбрал в состав группы именно ее, казалось молодой певице чудом из чудес.
"Но мне быстро обломали крылья. Я была наемным работником, солдатом, от которого требовали четкого исполнения задач и подчинения. О творчестве речи не шло", — призналась она.
Также Полина была якобы слишком худой на фоне девочек, и ее регулярно убеждали больше есть.
"Был ужасный буллинг в соцсетях. После ухода из группы я заново училась себя принимать. И решила собрать свою команду — рок-бэнд", — делится Фаворская.
Сейчас девушка радуется, что ее собственные песни стали кому-то наконец интересны.
Ранее в интервью ТНТ Полина Фаворская уже рассказывала, что в Serebro все делали за артисток, однако настолько эмоционально об участии в группе и уходе из нее в 2017 году она, кажется, еще не высказывалась. Максим Фадеев распустил весь свой лейбл MALFA вместе с группой Serebro в конце 2019 года.
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Звёзды , Максим Фадеев , Полина Фаворская , Cosmopolitan
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