Логинов женится на молодой возлюбленной 

Виктор Логинов подтвердил слухи о помолвке с молодой возлюбленной.

Всенародную славу 45-летнему Виктору Логинову принесла роль Гены Букина в популярном ситкоме «Счастливы вместе». На днях в Сети заговорили о том, что актер готовится к четвертой свадьбе.

В Instagram-аккаунте молодой возлюбленной артиста, 21-летней Марии Гуськовой , внимательные пользователи Сети разглядели помолвочное кольцо на руке девушки. В разговоре с порталом StarHit Виктор не стал распространяться о грядущих переменах в личной жизни: «Для чего мне комментировать мою помолвку?».