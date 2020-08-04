Тимати в свое время крутил романы со многими красавицами. Когда Алена Шишкова родила ему дочку Алису, поклонники ждали, что они сыграют свадьбу, но рэпер ушел от модели к блогеру Анастасии Решетовой . Девушка стала жить с репером. Спустя почти шесть лет совместной жизни у них родился сын Ратмир. И вновь артист не торопится играть свадьбу, хоть и ходили слухи, что они тайно расписались в ЗАГСе.

Карантин Тимати провел с возлюбленной. Он помогал ей ухаживать за малышом. Анастасия старалась привыкнуть к новой роли. Она души не чает в своей наследнике. При этом блогерша жаловалась, что у крохи режутся зубы, поэтому она лишилась сна. В итоге сначала девушка стала раз в месяц уезжать загород, чтобы отдохнуть. А в июле она отправилась в отпуск с сыном, но без возлюбленного. Решетова отдыхает в Сан-Тропе у отца рэпера.

@volkonskaya.reshetova

Сначала девушка плавала в бассейне, а потом стала устраивать морские прогулки на яхте. Анастасия даже стала ходить на светские рауты. Своего сына она водит на пляж, проводит с ней целый день, а вечерами устраивает себе релакс. После очередного выхода в свет возлюбленная Тимати запечатлела себя в роскошной спальне в доме отца артиста, где все сделано в темных тонах. Решетова предстала в платье по фигуре телесного цвета, оголив стройные и изящные ноги.

Поклонники заметили чемодан в кадре. Многие решили, что Тимати, который отдыхал с дочкой и мамой в Греции, приехал к своей избраннице. «Шикарная», «Грация кошка», «Настя, а вы не боитесь что Тимур загуляет и найдет себе другую?», «Вы так ходите перед его отцом», «Тим приехал?», «Мамочка хорошеет на глазах», «Одна в кроватке, кого то явно не хватает», — прокомментировали пост подписчики.