Жене Ефремова пришлось подрабатывать после ДТП 

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Пятой жене актера Михаила Ефремова , 49-летней Софье Кругликовой, пришлось подрабатывать после того, как ее супруга поместили под домашний арест. Об этом СМИ рассказали друзья семьи.

При этом выяснилось, что раньше актер предлагал жене не работать, а спокойно воспитывать их трех несовершеннолетних детей. Однако Кругликова осталась при деле.

«Соня уже доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства. В Гнесинке у нее тоже часы — она старший преподаватель. Но, конечно, много подрабатывает. Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты. Теперь, видимо, подработок будет брать больше — детей кормить ведь надо. А сбережений особых нет», — приводит «Комсомольская правда» слова знакомых.

С детьми женщине помогает няня и старшая дочка Вера, которой 16 лет.