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«Купил ему в секс-шопе резиновую куклу»: Владимир Пресняков вспомнил, как разыграл отца 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
«Купил ему в секс-шопе резиновую куклу»
Фото: Globallookpress.com
Музыкант Владимир Пресняков-младший вспомнил, как разыграл своего отца во время гастролей в Америке. Правда, папа не так ярко воспринял розыгрыш над собой, как ожидал его сын.
«Я купил ему в секс-шопе резиновую куклу. Ночью, пока он спал, мы открыли его номер и подложили на кровать эту куклу. На следующий день я все ждал его реакции. Думал, он начнет меня ругать».
При этом, как потом выяснилось, Владимир Пресняков-старший просто сдул куклу, свернул ее и положил в свой чемодан. Сыну он вообще ничего не сказал, хотя догадался, кто это сделал.
По словам музыканта, отец для него всегда был другом и учителем по жизни. Порой по молодости певец совершал нелепые поступки и ему было стыдно потом перед папой, который, кстати, никогда не пил. Их отношения всегда были больше дружескими, недели отцовско-сыновьими, сообщает «АиФ».
Напомним, что Владимир Пресняков-старший — известный российский аранжировщик, композитор и саксофонист, заслуженный артист России. Его супруга Елена — также известная исполнительница.
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Звёзды , Владимир Пресняков , Аргументы и Факты
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