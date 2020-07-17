Мать Карпович не верит в роман дочери с Прилучным

Интернет-сообщество взволновано предполагаемым романом между актерами Павлом Прилучным и Мирославой Карпович . Больше всего интерес подогревает тот факт, что мужчина недавно расстался с женой после 10 лет брака.

Мама Мирославы Лариса Карпович призналась, что дочь не рассказывала ей про Прилучного и уж тем более не знакомила его с родителями.

«Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери. Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь… Дочь не говорила, что они вместе. То, что люди проводят время вдвоем, еще ничего не значит»

— заявила мать актрисы.