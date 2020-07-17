Раскрыты подробности развода Телегина и Пелагеи 

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«Алименты составят 25 процентов от зарплаты, а это не менее 800 тысяч рублей в месяц. Также все выплаты по погашению кредита на дом производились Телегиным», — рассказала адвокат.

Петрова при этом заявила, что Пелагея мешает общению Телегина с ребенком.

«Иван трепетно относится к ребенку и очень переживает, что не может видеть ее часто, поскольку Пелагея заняла позицию оградить Ивана в общении с ребенком», — заключила адвокат.

Ранее в СМИ сообщали, что хоккеист в ходе бракоразводного процесса утаил свою недвижимость и требовал разделить квартиру, купленную мамой Пелагеи.