Раскрыты подробности развода Телегина и Пелагеи 

Адвокат хоккеиста Ивана Телегина Ирина Петрова рассказала детали о разводе спортсмена с певицей Пелагеей.
«Алименты составят 25 процентов от зарплаты, а это не менее 800 тысяч рублей в месяц. Также все выплаты по погашению кредита на дом производились Телегиным», — рассказала адвокат.
Петрова при этом заявила, что Пелагея мешает общению Телегина с ребенком.
«Иван трепетно относится к ребенку и очень переживает, что не может видеть ее часто, поскольку Пелагея заняла позицию оградить Ивана в общении с ребенком», — заключила адвокат.
Ранее в СМИ сообщали, что хоккеист в ходе бракоразводного процесса утаил свою недвижимость и требовал разделить квартиру, купленную мамой Пелагеи.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Пелагея ограничивает общение дочери с отцом.