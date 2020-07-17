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Мать Мирославы Карпович не верит в роман дочери с Прилучным 

Диана Товсепова 3 часа назад
Актер Павел Прилучный не так давно начал громкий развод с актрисой Агатой Муцениеце, в 10-летнем браке с которой у них родилось двое детей. Однако уже сейчас он был замечен в обществе новой девушки — звезды сериала "Папины дочки", Мирославы Карпович.
@m1r0slava_karpovich
Однако мать молодой актрисы, Лариса Карпович, заявила, что не верит в отношения дочери с Прилучным.
«Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери. Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь… Дочь не говорила, что они вместе. То, что люди проводят время вдвоем, еще ничего не значит», — заявила мать актрисы.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как по словам коллег, Карпович покоряла Прилучного.
Звёзды , Видео , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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