Актер Павел Прилучный не так давно начал громкий развод с актрисой Агатой Муцениеце, в 10-летнем браке с которой у них родилось двое детей. Однако уже сейчас он был замечен в обществе новой девушки — звезды сериала "Папины дочки", Мирославы Карпович.
@m1r0slava_karpovich
Однако мать молодой актрисы, Лариса Карпович, заявила, что не верит в отношения дочери с Прилучным.
«Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери. Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь… Дочь не говорила, что они вместе. То, что люди проводят время вдвоем, еще ничего не значит», — заявила мать актрисы.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как по словам коллег, Карпович покоряла Прилучного.