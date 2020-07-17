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Бузова разделась для обложки Playboy 

Lenta.ru 3 часа назад
Бузова разделась для обложки Playboy
Фото: Lenta.ru
Ведущая, певица и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова снялась для нового выпуска мужского журнала Playboy. Она разделась для участия в фотосессии, попавшей на обложку, и сообщила об этом в Instagram.
«Вот она я и моя четвертая обложка для Playboy Russia», — прокомментировала она публикацию. До этого Бузова становилась лицом выпуска в 2006, 2010 и 2018 годах. Впервые она снялась для журнала вместе с другими участницами «Дома-2» Аленой Водонаевой и Викторией Карасевой.
В комментариях многие поклонники писали Бузовой комплименты, отмечая ее фигуру, и подчеркивали, что ее возлюбленному, блогеру Давиду Манукяну, очень повезло. Ведущая не только снялась для обложки летнего номера (июль-август) журнала, но также дала интервью.
Ранее Бузова появилась в пьяном виде в вечернем эфире от 13 июля реалити-шоу «Дом-2». Ведущая заявила, что перед съемками решила расслабиться, поэтому немного выпила.
Playboy — журнал для мужчин, издающийся в США с 1953 года, был основан Хью Хефнером. В разное время на обложке издания появлялись Мэрилин Монро, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон. Первый номер вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. В настоящее время Playboy выпускается на разных языках во всем мире.
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Звёзды , Хью Хефнер , Памела Андерсон , Мэрилин Монро , Синди Кроуфорд , Ольга Бузова
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