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Бузова разделась для обложки Playboy 

Рамблер 2 часа назад
Ведущая, певица и звезда «Дом-2» Ольга Бузова снялась для нового выпуска мужского журнала Playboy. Конечно, для съемки звезде пришлось раздеться.
«Вот она я и моя четвертая обложка для Playboy Russia», — прокомментировала она публикацию в своем Instagram.
@buzova86
Бузова участвовала в подобных фотосессиях и раньше, и уже была на обложке издания в 2006, 2010 и 2018 годах. Впервые девушка снялась для Playboy вместе с другими популярными участницами «Дома-2» Аленой Водонаевой и Викторией Карасевой.
Поклонники и друзья Бузовой восхитились съемкой, отметив, что ее возлюбленному-блогеру очень повезло с девушкой.
Ранее "Рамблер" сообщал, что у звезды, по мнению некоторых коллег, начались проблемы с алкоголем.
Звёзды , Видео , Ольга Бузова
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