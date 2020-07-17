Бузова разделась для обложки Playboy 

Ведущая, певица и звезда «Дом-2» Ольга Бузова снялась для нового выпуска мужского журнала Playboy. Конечно, для съемки звезде пришлось раздеться.

«Вот она я и моя четвертая обложка для Playboy Russia», — прокомментировала она публикацию в своем Instagram.

@buzova86

Бузова участвовала в подобных фотосессиях и раньше, и уже была на обложке издания в 2006, 2010 и 2018 годах. Впервые девушка снялась для Playboy вместе с другими популярными участницами «Дома-2» Аленой Водонаевой и Викторией Карасевой.

Поклонники и друзья Бузовой восхитились съемкой, отметив, что ее возлюбленному-блогеру очень повезло с девушкой.