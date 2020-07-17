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Как живет бывшая жена Данко 

New Magazine 2 часа назад
Как живет бывшая жена Данко
Фото: Социальные сети
С моделью Натальей Устименко Данко (настоящее имя певца Александр Фадеев) жил в браке с 2004 года. У них двое детей. В 2014 родилась младшая дочка, которой врачи поставили неутешительный диагноз — ДЦП в тяжелой форме. Он звучал, как приговор — ребенок никогда не сможет ходить и говорить.
Поначалу Данко воспринял это героически и первое время всеми силами собирал деньги на реабилитацию Агаты. Но энтузиазм быстро угас. Данко бросил семью с больным ребенком. Оказалось, что у него новая возлюбленная — ди-джей Мария Силуянова, с которой он отправился в Ялту строить новую жизнь.
Социальные сети
А бывшая жена Наталья осталась одна с больной дочкой на руках. Певец отказался платить элементы и как-либо помогать больной малышке. Он утверждает, что в свое время выполнил свой отцовский долг.
Наталья ничего не требует, она просто хочет, чтобы Данко общался с их особенным ребенком.
Но певец категорически отказывается. Он считает, что это бесполезная трата времени: больной ребенок как овощ, ничего не понимает. Хотя со старшей дочкой Данко общается постоянно.
Социальные сети
Наталья уверяет, что Агата все понимает и очень скучает по папе. Сейчас женщина не может выйти на работу, так как ей круглосуточно нужно быть с больной малышкой.
Иногда она вынуждена просить деньги у своих подписчиков на самые элементарные вещи (новую стиральную машинку). И надеется, что бывший муж когда-нибудь одумается и поменяет свое отношение к дочери.
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Звёзды , Наталья Устименко , Александр Фадеев
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