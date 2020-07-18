Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят мини-альбом 

Две звезды группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр недавно встретились в студии, где записали новую версию песни A Beautiful Night. Она войдет в новый мини-альбом, сообщает телеканал "360".

Маккартни рассказал, что уже давно предлагал Старру поработать над чем-нибудь совместно за рамками The Beatles. В итоге в студии музыканты создали обновленную версию трека A Beautiful Night Маккартни с альбома Flaming Pie 1997 года, который скоро будет переиздан.

"Я предложил Ринго поработать над этой песней, и все сразу пошло так, как в старые добрые времена. Я понял, как давно мы не играли вместе, и это было прекрасно, настоящее волшебство, мы оба были очень рады", — сказал музыкант.

Он отметил, что уже давно хотел перезаписать песню A Beautiful Night. Изначальный вариант ему не особенно нравился. Также благодаря Старру выйдет новый клип на эту песню и мини-альбом с ней.

Маккартни 31 июля выпустит свою архивную коллекцию с 32 бонусными треками и книгой, где будут опубликованы фотографии Линды Маккартни, которые еще не видел свет.