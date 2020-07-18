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Арзамасова ответила критикам ее романа с Авербухом: «Быстро отправлю в бан» 

Passion.ru и ещё 5 1 час назад
Арзамасова резко ответила критикам
Фото: @liza_arzamasova
Звезда «Папиных дочек», похоже устала слушать нравоучения от поклонников, которые уверены, что известный фигурист ей не пара.
Совсем недавно Лиза Арзамасова шокировала поклонников новостями о романе с фигуристом Ильей Авербухом. Многие фанаты остались недовольны выбором актрисы. Они уверенны: внушительная разница в возрасте и слухи о других романах Авербуха не сулят юной Лизе ничего хорошего. Комментарии в Инстаграме актрисы полны советов от «более опытных женщин» и критики в адрес Арзамасовой.
Похоже, актрисе всё-таки надоело терпеть нападки недоброжелателей. Она уверена: подписчики просто создали у себя в голове детский образ артистки и никак не хотят отпускать маленькую Галину Сергеевну, в роли которой и прославилась Арзамасова:
«Я не белая и пушистая, я взрослый человек со всей палитрой плюсов и минусов. И я довольно активно призываю, чтобы мы относились друг к другу без шор. Instagram — один процент от образа любого человека. Глупо рассчитывать на что-то более глубокое, чем «ах» или «фу». Хотя активное «фу» я быстро отправляю в бан, чтобы лишний раз чужого человека не расстраивать», — жестко ответила на критику Лиза.
Лиза Арзамасова прославилась после одной из главных ролей в сериале «Папины дочки». Сегодня актриса продолжает активно сниматься в кино и играть на театральной сцене. Недавно стало известно, что Лиза уже продолжительное время состоит в отношениях с фигуристом Ильей Авербухом, с которым познакомилась на проекте «Лед и пламень». Недавно в прессе появились слухи, что Илья начал строить для своей возлюбленно новый дом, а это говорит о том, что отношения между влюбленными очень серьезные.
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Звёзды , Илья Авербух
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