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Агутин признался, что изменял Анжелике Варум 

Клео.Ру 4 часа назад
Агутин признался, что изменял Варум
Фото: Клео.Ру
Звезда Леонида Агутина зажглась ярко и стремительно — мужчина стал одним из самых успешных музыкантов отечественного шоу-бизнеса. Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
16 июля Леониду Агутину исполнилось 52 года. Исполнитель и по сей день радует поклонников своими новыми композициями и старыми хитами, не утратившими актуальность. Кроме того, Агутин пользуется большой популярностью как продюсер, под крыло которого мечтают попасть многие юные дарования.
Но больше всего Агутина любят в шоу-бизнесе за его крепкий и кажущийся идеальным брак с коллегой по цеху Анжеликой Варум. Но музыкант рассказал, что им с певицей прошлось пройти, чтобы сохранить свои отношения. Певец признался, что провоцировал некоторые инциденты, ставившие его брак под угрозу.
Оказалось, что Агутин фактически отбил Анжелику (настоящее имя — Мария) у ее тогдашнего бойфренда. Затем влюбленные стали встречаться и жить вместе, но все же скрывали, что они пара. Только в 2000 году исполнители решили пожениться. С тех пора пара вместе уже 2 десятилетия, но и здесь не обошлось без измен.
Как оказалось, в 2011 году на одной из вечеринок, пока Анжелика мирно спала в своем номере, музыкант ухлестывал за неизвестной брюнеткой, будучи в нетрезвом состоянии. После этого в сеть попали компрометирующие фото, на котором Агутин целуют эту загадочную даму. Анжелика собрала вещи и уехала жить к родителям.
Пара продолжала вместе гастролировать, но общение прекратила. Все изменилось на одном из концертов в Санкт-Петербурге. Варум сама пришла в номер к мужчине и сообщила, что простила его и хочет сохранить их брак. По воспоминаниям артиста, они долго сидели вместе и плакали от счастья. Именно тогда исполнитель понял, что больше никогда не хочет покидать свою супругу. Музыкант и по сей день винит себя в случившемся и раскраивается в этом.
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Звёзды , Леонид Агутин , Анжелика Варум
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