Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Стало известно об изменениях во внешности Заворотнюк
Фото: East News
Болезнь внесла непоправимые изменения во внешность актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщила бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова. Ее слова передает «Комсомольская правда».
По словам собеседницы издания, артистка не хочет показывать себя публике.
«Она сильно изменилась. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот что-то подобное сейчас происходит, увы», — заявил один из сотрудников медицинского учреждения, в котором наблюдается Заворотнюк.
В мае певица Наташа Королева, живущая по соседству с Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Московской области, заявила, что артистка идет на поправку. В апреле сообщалось, что Заворотнюк впервые за время лечения ответила подписчикам в Instagram.
Видео дня. Диетологи рассказали, кому вредны баклажаны
Последние новости
Вирусолог назвал сроки начала второй волны коронавируса в России Вирусолог назвал сроки начала второй волны коронавируса в России В Сочи медведи затащили в вольер 11-летнего ребенка и загрызли его В Сочи медведи затащили в вольер 11-летнего ребенка и загрызли его США показали удар гиперзвуковым C-HGB США показали удар гиперзвуковым C-HGB
Звёзды , Другое , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Наташа Королева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Блогер своими фото разоблачает женские уловки
Блогер своими фото разоблачает женские уловки
Раскрыта личность спутника Киркорова в Греции
Раскрыта личность спутника Киркорова в Греции
«Вы так ходите перед его отцом?»
«Вы так ходите перед его отцом?»
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
11:16
Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
Звёзды Красота
Что делать, если ваш ребенок — лунатик
02:58
Что делать, если ваш ребенок — лунатик
Дети Здоровье
Как навсегда изгнать с дачи борщевик
10:58
Как навсегда изгнать с дачи борщевик
Дом и сад
Как избавиться от тревожных мыслей перед сном
04:03
Как избавиться от тревожных мыслей перед сном
Здоровье Психология
Как узнать без тестера, что в арбузе есть нитраты
11:35
Как узнать без тестера, что в арбузе есть нитраты
Еда Здоровье
Forbes назвал самую богатую российскую звезду
00:46
Forbes назвал самую богатую российскую звезду
Звёзды
Диетологи рассказали, кому вредны баклажаны
02:33
Диетологи рассказали, кому вредны баклажаны
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение