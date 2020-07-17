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В разговоре с ведущей канала Ириной Шихман певица вспомнила, как познакомилась со своим будущим мужем:

«Игорь был в числе организаторов моего концерта в Казани. Так мы и познакомились. Спустя год он ради меня переехал в Москву и поменял работу — начал все с чистого листа».

В интервью Нюша также призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова:

«Когда я узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова стать любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать».

Вот, как это прокомментировала Лена Миро: