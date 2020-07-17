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«Моральные принципы немедленно дали трещину»: Миро отреагировала на интервью Нюши 

Анастасия Иванова 1 час назад
Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала интервью певицы Нюши на YouTube-канале «А поговорить?».
В разговоре с ведущей канала Ириной Шихман певица вспомнила, как познакомилась со своим будущим мужем:
«Игорь был в числе организаторов моего концерта в Казани. Так мы и познакомились. Спустя год он ради меня переехал в Москву и поменял работу — начал все с чистого листа».
В интервью Нюша также призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова:
«Когда я узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова стать любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать».
Вот, как это прокомментировала Лена Миро:
«Раньше это было табу, но как и всякая порядочность и моральные принципы немедленно дали трещину, когда дело коснулось своего личного счастья. Вот она — куриная мораль. Чужого мужа уводить из семьи плохо. Но если чужой муж нужен мне? Тогда можно».
Ранее «Рамблер» писал о том, как Лена Миро отреагировала на развод Харламова и Асмус.
Женский форум
Звёзды , Видео , Игорь Сивов , Лена Миро
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