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Наталья Штурм сообщила о состоянии писательницы Юлии Шиловой 

Анастасия Иванова 1 час назад
Стало известно о состоянии Юлии Шиловой
Фото: РИА Новости
Близкая подруга писательницы Наталья Штурм рассказала, что 51-летняя Юлия Шилова находится в подавленном состоянии. Об этом сообщил «Собеседник».
Совсем недавно автор известных детективов оказалась на больничной койке. Юлия упала с лестницы со второго этажа на металлические ступени. Штурм также отметила, что за последние годы у Шиловой сильно измоталась нервная система, и она с трудом держится на ногах.
На состояние писательницы также могло повлиять то, что в последние годы она никак не могла найти мужчину своей мечты. Все ее романы заканчивались расставанием.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Казарновская призналась в романе с женатым.
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Звёзды , Юлия Шилова , Наталья Штурм
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