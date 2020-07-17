Стало известно о состоянии Юлии Шиловой

Совсем недавно автор известных детективов оказалась на больничной койке. Юлия упала с лестницы со второго этажа на металлические ступени. Штурм также отметила, что за последние годы у Шиловой сильно измоталась нервная система, и она с трудом держится на ногах.

На состояние писательницы также могло повлиять то, что в последние годы она никак не могла найти мужчину своей мечты. Все ее романы заканчивались расставанием.