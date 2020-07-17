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Тайные романы и обнаженные фотосессии: «Папины дочки» 13 лет спустя 

WomanHit.ru 1 час назад
Романы и голые фото: «Папины дочки» 13 лет спустя
Фото: Instagram
В этом году «Папиным дочкам» исполняется 13 лет, а 20 июля на телеканале СТС Love стартует юбилейный — сотый — показ сериала. По случаю двойного праздника WomanHit.ru решил узнать, как живут звезды популярного ситкома

Мирослава Карпович

В последнее время в Сети все чаще появляется информация о романе актера Павла Прилучного со «старшей из дочек» Мирославой Карпович. Еще недавно Павел находился в официальном браке с актрисой Агатой Муцениеце, но это не помешало молодому человеку отправиться с новой возлюбленной в отпуск, прихватив с собой детей. Под прицелами фотокамер, пара провела по-настоящему семейный отпуск. На всех фото Мирослава не только с нежностью смотрит на Павла, но и обнимает и носит на руках его четырехлетнюю дочь Мию.
Звезда «Папиных дочек» неожиданно появилась в жизни Павла. Актеры сыграли вместе в спектакле «Косметика врага». Интересно, что изначально роль, которую сыграла Карпович, должна была достаться Агате.
На сегодняшний момент, как уверяют в актерских кругах, Мирослава переехала в дом Прилучного, где Павел жил со своей бывшей женой и детьми.

Елизавета Арзамасова

Личная жизнь Лизы Арзамасовой много лет была закрыта от любопытных глаз поклонников. Ходило множество слухов, но ни один роман так и не был подтвержден самой актрисой.
@hello__ru
Совсем недавно выяснилось, что «папины дочка» уже год находится в отношениях с известным фигуристом Ильей Авербухом. Пара познакомилась во время съемок проекта «Ледниковый период», но тогда Лиза больше времени проводила со своим партнером по танцам Максимом Стависким. Никто и не предполагал, что роман у нее закрутится с самим Авербухом, ведь у пары довольно большая разница в возрасте — 21 год: ей 25 лет, ему — 46.
Сами влюбленные также подтвердили журналистам свой роман, но никаких подробностей не раскрыли. Друзья Арзамасовой рассказывают, что у пары все серьезно.

Дарья Мельникова

В личной жизни звезды «Папиных дочек» Дарьи Мельниковой все стабильно: актриса замужем за Артуром Смольяниновым, и пара воспитывает двоих сыновей. Но девушка все-таки смогла удивить своих поклонников, приняв участие в откровенной фотоссесии для популярного мужского журнала.
@melnikovadsh
Дарья и здесь оказалась верной своему стилю: актриса предстала перед камерой практически без макияжа, все выглядит максимально естественно, а фигуре девушки можно только позавидовать. Так и не скажешь, что ее младшему сыну чуть больше полутора лет!

Михаил Казаков

32-летний Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», недавно выложил в Сеть действительно страшные кадры: на фото актер находится в больнице с установленными на его ногах аппаратами Илизарова. Михаил упал с 12-метровой высоты, когда пытался сделать красивые снимки города.
В роковой момент молодой человек подумал, что проживает свои последние мгновения. К счастью, Михаил выжил, но теперь ему предстоит долгое восстановление.
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Звёзды , Максим Ставиский , Илья Авербух , Елизавета Арзамасова , Дарья Мельникова , Михаил Казаков , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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