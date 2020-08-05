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Гагарина впервые высказалась о разрыве с Исхаковым 

WomanHit.ru и ещё 10 1 час назад
Гагарина впервые высказалась о разрыве с мужем
Фото: WomanHit.ru
Певица не считает себя прагматичной.
В минувшем мае в Сети появилась новость о возможном разводе Полины Гагариной со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Некоторое время спустя фотограф подтвердил этот факт, заявив, что расставание является совместным мирным решением и они с певицей смогли сохранить теплые отношения ради детей.
В недавнем интервью Гагарина впервые решилась раскрыть некоторые подробности грядущего развода. Сейчас пара активно готовит документы для этого процесса. Многие поклонники подозревают, что между ними есть некоторые финансовые споры.
К примеру, недавно Дмитрий уволился из музыкальной компании жены. На вопрос ведущих YouTube-шоу «Конечно, Вася!» о том, стоит ли обсуждать материальные вопросы до свадьбы и заключать брачные договоры, Полина заявила, что против, отметив, что допустила бы только одну строку в документе: «Если вдруг что — претензий друг к другу не имеем».

«Я абсолютно не прагматичный человек, скорее романтичный. Не выстраиваю какую-то стратегию. Мне кажется невозможным, когда ты приходишь и что-то начинаешь подписывать. Ты как будто уже заведомо готов к концу»,

— считает 33-летняя поп-дива.
Исполнительница также объяснила, почему предпочитает не говорить о причинах расставания с супругом.

«Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье. Потому что это мой тыл, моя любовь»,

— заявила артистка.
Напомним, что в браке с Исхаковым она прожила почти шесть лет — они сыграли свадьбу в 2014 году. В 2017-ом у них родилась дочь Мия. Сейчас у фотографа, по слухам, появилась новая пассия — папарацци недавно засняли его на прогулке в компании незнакомки.
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Звёзды , Другое , Полина Гагарина
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