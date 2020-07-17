Сябитова рассказала, за кого проще выйти замуж

Богатый жизненный опыт позволил Розе Сябитовой не только стать звездой «Первого канала», но и приобрести авторитет у многих женщин. К ней они обращаются за советом, желая выйти замуж. В своем блоге телесваха рассказала, каких мужчин выбирать, чтобы не пришлось долго ждать заветного штампа в паспорте.

«Какого мужчину легче всего убедить жениться? Отвечаю: того, кто недавно развелся, был в браке достаточно долго и с трудом переживает своё одиночество»,

— советует звезда.

«Есть понятие "привычка". Нам комфортно то, к чему привыкли. Разведенный мужчина психологически стремиться вернутся к "известному" ему состоянию, достаточно привычному и не напрягающему. Если хотите замуж быстро, то знакомьтесь с разведенным мужчиной. Главное, чтобы он был после развода не более года. И никакого сожительства, только сразу штамп в паспорте. Не то, почувствовав вкус отношений без обязательств, он отправиться в свободное плавание с ощущением приятного чувства свободы», — пояснила она.