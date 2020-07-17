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Роза Сябитова рассказала, за каких мужчин проще всего быстро выйти замуж 

Passion.ru и ещё 2 3 часа назад
Сябитова рассказала, за кого проще выйти замуж
Фото: Passion.ru
Телесваха Роза Сябитова дала совет незамужним женщинам.
Богатый жизненный опыт позволил Розе Сябитовой не только стать звездой «Первого канала», но и приобрести авторитет у многих женщин. К ней они обращаются за советом, желая выйти замуж. В своем блоге телесваха рассказала, каких мужчин выбирать, чтобы не пришлось долго ждать заветного штампа в паспорте.
«Какого мужчину легче всего убедить жениться? Отвечаю: того, кто недавно развелся, был в браке достаточно долго и с трудом переживает своё одиночество»,
— советует звезда.
«Есть понятие "привычка". Нам комфортно то, к чему привыкли. Разведенный мужчина психологически стремиться вернутся к "известному" ему состоянию, достаточно привычному и не напрягающему. Если хотите замуж быстро, то знакомьтесь с разведенным мужчиной. Главное, чтобы он был после развода не более года. И никакого сожительства, только сразу штамп в паспорте. Не то, почувствовав вкус отношений без обязательств, он отправиться в свободное плавание с ощущением приятного чувства свободы», — пояснила она.
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Звёзды , Роза Сябитова
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