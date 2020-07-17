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Бородину уличили в фотошопе: «Природа на Ксении сильно отдохнула» 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Бородину уличили в фотошопе
Фото: @borodylia
Скандальный блогер Лена Миро вновь раскритиковала телеведущую Ксению Бородину.
Миро считает, что Бородина не смогла смириться с собственной некрасивостью, и принялась осваивать пластическую хирургию и фотошоп:
«Будем объективны: природа на внешности Ксении сильно отдохнула».
Однако сама телеведущая отрицает какое-либо вмешательство. Так, телеведущая пообещала заплатить миллион долларов тому, кто найдет в ее губах филлеры:
«Один миллион рублей на кону. Мы идем с вами на УЗИ губ, и если там находят гель, то я вам — один миллион. За меньшие деньги время свое тратить не буду. Так что начинайте сбор».
Блогер также утверждает, что на каждой фотографии Бородина «старательно вытягивает свои неизящные, очень посредственные ножки».
Социальные сети
В прочем, Лена Миро «прошлась» по всем частям тела телеведущей:
«Или вот, например, вечно жирный живот Ксении. У себя в Инстаграме она прикрывает его фотошопом и натянутыми под подмышки тугими плавками и леггинсами. А вот в Инстаграме мужа мы видим упитанный такой бочонок».
Социальные сети
Ранее «Рамблер» писал о том, как Лена Миро прокомментировала интервью певицы Нюши.
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Женский форум 2
Звёзды , Ксения Бородина , Лена Миро
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