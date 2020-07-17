Подольская полностью «избавилась» от волос

38-летняя Наталья Подольская не перестает удивлять публику. Не так давно певица вместе с супругом Владимиром Пресняковым намекнула на пополнение в семье. Стоило лишь публике начать поздравлять пару с возможным появлением еще одного малыша, как выяснилось, что на самом деле в доме артистов теперь будет жить собака — спаниель по имени Бася.

На этот же раз Подольская решила сделать «ход конем» — певица показала себя без волос. В пятницу, 17 июля, исполнительница разместила фото, на котором предстала в белом платье в стиле «леди лайк» с прозрачными кружевными перчатками и массивной золотой цепью на шее. «Изюминкой» же снимка стал абсолютно голый скальпель — прежних рыжих волос на голове Натальи просто не было.

@nataliapodolskaya

«Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!», — объяснила Подольская обнародованное.

Фолловеры в буквальном смысле схватились за сердце от увиденного. «Страшно стало», «Может, лучше волосы покрасить? Зато не так кардинально», «Ну не до такой же степени», «Ой, нет, только не это», «Развидеть это немедленно!», — высказались одни. Другие же уверили — на фото — очевидная ретушь. «Нечего переживать, вернет она волосы», — уверенно заявили другие.