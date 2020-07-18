Лопырева решилась на смелый купальник из сеточки

36-летняя Виктория Лопырева похвасталась округлыми формами в откровенном, сетчатом купальнике универсального цвета. Ранее модель привлекла к себе внимание аудитории плавательным атрибутом оттенка цикламена. Как оказалось, на этом варианте список купальников у Лопыревой не закончился: позже она выгуляла достаточно откровенный белый купальник с открытой спиной, а также алое бикини без бретелей.

Королем же среди всех вышеперечисленных вариантов по праву может считаться сетчатое бикини, в котором Лопырева появилась на спортивной площадке в пятницу, 17 июля. Верх на толстых бретелях удачно подчеркнул грудь Вики, но изюминкой стали слишком откровенные трусики — надеть такие смогла бы далеко не каждая.

@lopyrevavika

В Сети новый купальник Лопыревой вызвал крайне неоднозначную реакцию. Одни были в полном восторге, другие же заявили, что носить подобное без шортов — неприемлемо.