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«Видно же все!»: Лопырева решилась на смелый купальник из сеточки 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Лопырева решилась на смелый купальник из сеточки
Фото: Teleprogramma.pro
36-летняя Виктория Лопырева похвасталась округлыми формами в откровенном, сетчатом купальнике универсального цвета. Ранее модель привлекла к себе внимание аудитории плавательным атрибутом оттенка цикламена. Как оказалось, на этом варианте список купальников у Лопыревой не закончился: позже она выгуляла достаточно откровенный белый купальник с открытой спиной, а также алое бикини без бретелей.
Королем же среди всех вышеперечисленных вариантов по праву может считаться сетчатое бикини, в котором Лопырева появилась на спортивной площадке в пятницу, 17 июля. Верх на толстых бретелях удачно подчеркнул грудь Вики, но изюминкой стали слишком откровенные трусики — надеть такие смогла бы далеко не каждая.
@lopyrevavika
В Сети новый купальник Лопыревой вызвал крайне неоднозначную реакцию. Одни были в полном восторге, другие же заявили, что носить подобное без шортов — неприемлемо.
«Видно же все!», «Не слишком ли откровенно», «Перебор с интимом», «Вау, Вика, это очень смело», «Здесь обязательно нужен низ», «С такой фигурой грех не позволить этот вариант», — высказались комментаторы.
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Звёзды , Фигура в бикини , Виктория Лопырева
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