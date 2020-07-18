Брак Харламова и Асмус мог разрушить Панин 

Актер Алексей Панин может быть причастен к краху брака юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус . Чуть больше года назад в Сети на страничке в Instagram шоумена стали появляться забавные ролики про Алексея Панина. В них юморист высмеивал звезду картины «Жмурки» и намекал на его нетрадиционную ориентацию.

В какой-то момент Алексей Панин не выдержал и записал скандальный ролик. В нем он сообщил, что Гарику Харламову «не стоит будить лихо — пока тихо». По словам актера, он может рассказать много интересных фактов о юмористе и других звездах «Камеди Клаб», а также об их похождениях. Кроме того, Панин напомнил, что он работал в разное время на съемочной площадке с великими актерами, а Харламов самый обычный квнщик.

Интересно, что, по слухам, проблемы в семье Асмус и Харламова начались вскоре после выхода скандального ролика. Не исключено, что Панин в какой-то момент перешел от слов к делу.