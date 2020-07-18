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Седокова обнажила бедра в ультраоткровенном бикини 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Седокова обнажила бедра в ультраоткровенном бикини
Фото: Teleprogramma.pro
Отдыхающая в Майами Анна Седокова не устает баловать свою аудиторию фотографиями в купальниках. Несколько дней назад многодетная певица вместе с возлюбленным — баскетболистом Янисом Тиммой отправилась в Америку, чтобы навестить проживающую там дочь от бизнесмена Максима Чернявского. Свободное же от общения с дочерью время Седокова проводит на пляже — на каждый день у певицы припасен новый купальник. Подобным разнообразием видов может похвастаться разве что Ольга Бузова, которая также привозит на отдых по 10 различных комплектов.
Седокова полностью следует рекомендациям стилистов, не забывая подчеркивать собственную индивидуальность.
@annasedokova
Наблюдатели же задались вопросом, почему претендующий на сердце Седоковой баскетболист Янис Тимма разрешает своей второй половинке выбирать столь откровенные наряды.
«Почему молчит Янис?», «Раз от раза некоторые вырезы становятся все внушительнее», «Анна, ну вы же мать!», «Перебор!», — высказались они.
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Женский форум
Звёзды , Максим Чернявский , Анна Седокова , Янис Тимма , Ольга Бузова
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