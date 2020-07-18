Седокова обнажила бедра в ультраоткровенном бикини 

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Отдыхающая в Майами Анна Седокова не устает баловать свою аудиторию фотографиями в купальниках. Несколько дней назад многодетная певица вместе с возлюбленным — баскетболистом Янисом Тиммой отправилась в Америку, чтобы навестить проживающую там дочь от бизнесмена Максима Чернявского . Свободное же от общения с дочерью время Седокова проводит на пляже — на каждый день у певицы припасен новый купальник. Подобным разнообразием видов может похвастаться разве что Ольга Бузова , которая также привозит на отдых по 10 различных комплектов.

Седокова полностью следует рекомендациям стилистов, не забывая подчеркивать собственную индивидуальность.

@annasedokova

Наблюдатели же задались вопросом, почему претендующий на сердце Седоковой баскетболист Янис Тимма разрешает своей второй половинке выбирать столь откровенные наряды.