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Бритни Спирс госпитализирована с нервным срывом 

Popcake.tv 1 час назад
Спирс госпитализирована с нервным срывом
Фото: Popcake.tv
Поклонники американской поп-дивы Бритни Спирс (Britney Spears) забили тревогу. Они считают, что певице нужна помощь. По их мнению, Бритни подставили почти 10 лет назад ее родные люди, которые заставили девушку расторгнуть брак с супругом и отобрали у нее детей, получив контроль над ее финансами. Родственники хотели удержать Спирс в беспомощном состоянии.
Поклонники обвиняют Джеймса Парнелла Спирс (отца Бритни), который давно оформил над звездой опеку и старался убедить общественность, что Бритни несамостоятельная и зависима. Позже певица отменила все свои концерты в Лас-Вегасе из-за того, что ее отец «заболел и чуть не умер». На фоне стресса, нервов и болезни папы Бритни Спирс была госпитализирована в психиатрическую клинику.
«После проблем в семье и нападок родных у певицы обострились панические атаки. Бритни потребовалось помощь специалистов. Сэм Асгари не отходит от любимой и всячески ее поддерживает», — сообщили инсайдеры западным СМИ.
Поклонники надеялись, что девушка подлечиться и придёт в себя. Сейчас певица, которая уже много лет живет под опекунством, все равно находится «в заключении». Так считают пользователи сети. Они видят, как Бритни намекает, что с ней не все хорошо у себя на странице в Instagram. Поклонники привлекают внимание общественности к сложившейся ситуации с помощью хэштега #FreeBritney.
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Звёзды , Бритни Спирс
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