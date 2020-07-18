Бузова и Манукян заинтриговали «молчанием» в Сети

34-летняя телеведущая опубликовала новое фото из отеля и написала о плохом самочувствии.

На своей странице Instagram Ольга Бузова поделилась новым фото, которое озадачило внимательных подписчиков. Под снимком в халате и полотенце телеведущая написала:

«Последние дни так плохо и мало спала. Ведь во сне нет проблем, а даже если плохой сон — то можно проснуться, перевернуть подушку и проблема решена. Было бы так и в жизни».

Взволнованные фанаты тут же написали десятки комментарии о взаимосвязи самочувствия Ольги и ее «молчании» в Сети, насчет взаимоотношений с Давой:

«Где Дава?», «С Давай расстались?», «Расстались?», «Почему в отеле, а не дома?», «Очень жаль, что сильно разругались с Давой», «Везде пишут, что с Датой расстались, это правда?».

На вопросы подписчиков в Сети певица предпочла промолчать, чем еще больше заинтриговала фанатов и «подогрела» слухи о возможном расставании пары. К слову, совместных фото и видео фолловеры не видели уже давно — последнее общее видео возлюбленные опубликовали на странице Ольги 14 июня. В ролике пара исполнила зажигательный танец для TikTok.

Только в начале июня Дава преподнес Ольге шикарное кольцо на домашнем свидании. Напомним, что свои отношения Давид Манукян и Ольга Бузова рассекретили накануне нового, 2020 года. Тогда влюбленные записали нежный клип, после которого в серьезности их отношений сомневаться не приходилось.