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«Расстались?»: Бузова и Манукян заинтриговали фанатов «молчанием» в Сети 

WMJ.ru и ещё 3 40 минут назад
Бузова и Манукян заинтриговали «молчанием» в Сети
Фото: WMJ.ru
34-летняя телеведущая опубликовала новое фото из отеля и написала о плохом самочувствии.
На своей странице Instagram Ольга Бузова поделилась новым фото, которое озадачило внимательных подписчиков. Под снимком в халате и полотенце телеведущая написала:
«Последние дни так плохо и мало спала. Ведь во сне нет проблем, а даже если плохой сон — то можно проснуться, перевернуть подушку и проблема решена. Было бы так и в жизни».
Взволнованные фанаты тут же написали десятки комментарии о взаимосвязи самочувствия Ольги и ее «молчании» в Сети, насчет взаимоотношений с Давой:
«Где Дава?», «С Давай расстались?», «Расстались?», «Почему в отеле, а не дома?», «Очень жаль, что сильно разругались с Давой», «Везде пишут, что с Датой расстались, это правда?».
На вопросы подписчиков в Сети певица предпочла промолчать, чем еще больше заинтриговала фанатов и «подогрела» слухи о возможном расставании пары. К слову, совместных фото и видео фолловеры не видели уже давно — последнее общее видео возлюбленные опубликовали на странице Ольги 14 июня. В ролике пара исполнила зажигательный танец для TikTok.
Только в начале июня Дава преподнес Ольге шикарное кольцо на домашнем свидании. Напомним, что свои отношения Давид Манукян и Ольга Бузова рассекретили накануне нового, 2020 года. Тогда влюбленные записали нежный клип, после которого в серьезности их отношений сомневаться не приходилось.
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Звёзды , Другое , Ольга Бузова
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