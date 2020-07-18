Семенович ответила на критику своей фигуры 

Певица устала от нападок в социальной сети.

40-летняя Анна Семенович регулярно подвергается критическим нападкам пользователей Сети. Чаще всего певица игнорирует недовольные высказывания хейтеров, но, по всей видимости, даже ее терпению пришел конец. Одна из недавних публикаций в блоге артистки спровоцировала очередную волну хейта, в ответ на которую Анна не смогла промолчать.

«Кто-то мне советует похудеть, кто-то — поменять образ, кому-то не нравится мой смех и большая грудь. Но вот, что я вам скажу: во первых, я не просила вашего совета, во вторых, пока вы не поймёте, что в этой жизни надо менять только себя, а не строчить мерзкие коменты под постами счастливых людей, вы так и будете только хейтерами! А я так и останусь — успешной, любимой, востребованной, желанной и красивой женщиной, которую люди приглашают выступать на свои праздники, и получают от этого огромное удовольствие. А все потому, что я никого не осуждаю, а дарю радость и добро всем окружающим. Вот так, мои дорогие хейтеры, ваша критика до меня не доходит, я чувствую себя счастливой и моя фигура очень нравится мне, а главное —моему мужчине. Большое спасибо моим адекватным подписчикам, я вам очень благодарна за вашу защиту, вы мои самые любимые ПОЗИТИВЩИКИ. Всем хорошего дня в любви и гармонии», — написала Семенович.

«Вы шикарная женщина, и этим все сказано», «Вы одна, неповторимая. На вкус и цвет… Правильно, не принимать к сердцу и будет счастье», «Анечка, ты самая Лучшая из лучших. И фигура у тебя самая крутая. Никого не слушай. Знай ты Лучшая», «Вы красавица! Не обращайте внимания на недостойных!Они просто завидуют», «Анечка, продолжай в том же духе! Не обижайся на неудачников. Ты— позитивчик! Ты— красавица!», «Ой, что бы мы делали без этих диванных критиков. Ваша жизнь — ваши правила! Вы Красоточка», «Счастливые люди никогда не напишут гадость!» — поддерживают певицу поклонники.