Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Распутина в желтом бикини похвасталась фото у моря 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Распутина в желтом бикини похвасталась фото у моря
Фото: Teleprogramma.pro
Певица 56-летняя Маша Распутина в Instagram разместила красивый снимок у моря. На звезде можно увидеть желтое бикини и солнцезащитные очки. Она расположилась на надувном матрасе и улыбается неизвестному фотографу.
«Всем теплого июля», — заявила исполнительница.
@masharasputina_official
«Шикарная женщина!» «И вам теплых деньков. У вас прекрасная фигура. Приятного отдыха. Вы просто красотка», «Маша, такое ощущение, что годы над вами неподвластны. Вы как всегда в прекрасной форме», — заметили в комментариях пользователи.
Видео дня. Что посадить на даче, чтобы избавиться от комаров
Teleprogramma.pro: последние новости
«Мне обломали крылья»: экс-солистка группы Serebro раскритиковала методы работы Фадеева «Мне обломали крылья»: экс-солистка группы Serebro раскритиковала методы работы Фадеева «Больше, чем один раз»: 38-летняя Вера Брежнева задумалась о рождении ребенка от Меладзе «Больше, чем один раз»: 38-летняя Вера Брежнева задумалась о рождении ребенка от Меладзе «Видно же все!»: Лопырева решилась на смелый вариант купальника из сеточки «Видно же все!»: Лопырева решилась на смелый вариант купальника из сеточки
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова и Манукян заинтриговали «молчанием» в Сети
Бузова и Манукян заинтриговали «молчанием» в Сети
Брежнева заявила, что хочет ребенка от Меладзе
Брежнева заявила, что хочет ребенка от Меладзе
Сябитова рассказала, за кого проще выйти замуж
Сябитова рассказала, за кого проще выйти замуж
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Зачем в доме нужно держать хозяйственное мыло
02:45
Зачем в доме нужно держать хозяйственное мыло
Дом и сад
Девушка сняла накладные ресницы, а её парень ошалел
00:14
Девушка сняла накладные ресницы, а её парень ошалел
Красота
Романы и голые фото: «Папины дочки» 13 лет спустя
00:30
Романы и голые фото: «Папины дочки» 13 лет спустя
Звёзды
Как постирать тонкий тюль, чтобы потом не выбросить
02:29
Как постирать тонкий тюль, чтобы потом не выбросить
Дом и сад
Дети попросили мать больше не рожать
00:13
Дети попросили мать больше не рожать
Дети
Стало известно, кто разрушил брак Харламова и Асмус
01:32
Стало известно, кто разрушил брак Харламова и Асмус
Звёзды
Шнуров рассказал о планах баллотироваться в Думу
00:36
Шнуров рассказал о планах баллотироваться в Думу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение