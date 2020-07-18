Распутина в желтом бикини похвасталась фото у моря 

Певица 56-летняя Маша Распутина в Instagram разместила красивый снимок у моря. На звезде можно увидеть желтое бикини и солнцезащитные очки. Она расположилась на надувном матрасе и улыбается неизвестному фотографу.
«Всем теплого июля», — заявила исполнительница.
@masharasputina_official
«Шикарная женщина!» «И вам теплых деньков. У вас прекрасная фигура. Приятного отдыха. Вы просто красотка», «Маша, такое ощущение, что годы над вами неподвластны. Вы как всегда в прекрасной форме», — заметили в комментариях пользователи.