В Сети шокированы тренировками сына Плющенко

Мальчик с ранних лет занимается фигурным катанием и участвует в различных шоу, а также принимает участие в рекламных съемках и модных показах.

Супруги Евгений Плющенко Яна Рудковская активно занимаются развитием семилетнего сына Саши, в особенности его спортивной карьерой. На личной Instagram-страничке Саши звездные родители часто публикуют фотографии и видео его тренировок. Подписчики мальчика следят за его успехами в профессиональном спорте и шоу-бизнесе, однако некоторые публикации вызывают противоречивую реакцию у фолловеров Гном Гномыча.

Недавно опубликованное фото с тренером, на котором Саша демонстрирует растяжку, не на шутку обеспокоило подписчиков мальчика и вызвало волну негодования в комментариях. По мнению пользователей, мальчик далеко не наслаждается тяжелыми тренировками, а опубликованная в блоге фотография, которая по задумке должна быть забавной, выглядит пугающе.

@gnomgnomych

«Саня, держись», «Мама дорогая, спаси ребенка», «Все, отписка. Это жесть», «Когда в Инстаграме появится дизлайк?» — выражают свое неодобрение подписчики, критикуя методы тренера и звездных родителей.

Саша Плющенко, которого родители ласково называют Гном Гномычем, растет не погодам занятым ребенком. Мальчик профессионально занимается фигурным катанием, ведет свой блог в Instagram и участвует вместе с мамой в популярных флешмобах. Он принимает участие в модных показах, снимается в рекламных кампаниях и позирует для обложек глянца.