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«Больше, чем один раз»: 38-летняя Вера Брежнева задумалась о рождении ребенка от Меладзе 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Брежнева заявила, что хочет ребенка от Меладзе
Фото: Teleprogramma.pro
38-летняя Вера Брежнева задумалась о появлении общего с Константином Меладзе ребенка. Бывшая солистка ВИА Гра вышла замуж за продюсера в далеком 2015 году: торжество было тайным. Чтобы сохранить приватность, церемонию перенесли в Италию. Узнать о смене статуса журналисты смогли благодаря местным корреспондентам, которые обнародовали с подготовки.
На данный момент общих детей у Брежневой и Меладзе нет. Вера воспитывает двоих дочерей — Софью и Сару. У Константина же трое детей от предыдущего брака с Яной Сумм. Как оказалось, певица в последнее время все чаще задумывается о рождении общего наследника, несмотря на возраст. На личной странице в Instagram Брежнева честно ответила на вопросы аудитории и подметила, что была бы не против стать мамой в третий раз. Призадумалась певица и об имени для возможного наследника.
«Имена ваших дочек начинаются с одной буквы. Совпадение?», — спросили фолловеры.
«Пока совпадение. Но в случае еще одного ребенка, возможно, будет и иначе», — сказала Брежнева, а позже добавила:
«Я бы хотела испытать счастье материнства даже больше, чем один раз».
Кроме того, выяснилось, что нянчить Софью Брежневой никто не помогал. К услугам нянь певица прибегла лишь после рождения Сары. Обосновала также артистка и свою нелюбовь к публичному проявлению чувств. Вера объяснила, что предпочитает напомнить о любви близким лично.
«Я люблю говорить людям о чувствах лично. Это касается всех моих близких, для меня это важно», — резюмировала она.
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