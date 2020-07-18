Блогер Лена Миро высказала свое мнение об актрисе Яне Кошкиной, которая снимается в шоу "Однажды в России". Недавно в Сети появились слухи, что у нее роман с юмористом Гариком Харламовым.
"Дешевка какая-то", — написала блогер.
Лена Миро назвала три вещи, которые стоит избегать, чтобы "не выглядеть дешевкой" и "тупенькими бабенками с большими комплексами". Во-первых, сделанные зубы, похожие на санфаянс.
"Не идите на поводу у Эскортограма — этого царства плохо образованных куриц с заниженной самооценкой. Берегите свои зубы…Лучше свои желтоватые и не совсем ровные зубы, чем такой трындец во рту, как у мадам Кошкиной", — считает Миро.
Во-вторых, по мнению блогера, не стоит делать себе нос, как у Майкла Джексона, и губы, как у Анджелины Джоли.
"Если уж приспичило делать пластику, придерживайтесь принципа: чем меньше, тем лучше".
Третья вещь, которую нужно избегать, — нарисованные брови и нарощенные ресницы.
"Ничего хорошего в этом г***е нет. Смотрится очень дешево. Да и взгляд становится каким-то бестолковым, что ли…Будьте женщинами, а не беспородными, драными кошками в вечном поиске очередного помойного кота", — заключила Миро.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Миро отреагировала на интервью Нюши.