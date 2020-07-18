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«Так плохо и мало спала»: Бузова позавтракала в одиночестве на фоне слухов о расставании с Давой 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
«Очень жаль, что сильно разругались с Давой»
Фото: Teleprogramma.pro
Ольга Бузова в прошлом году стала встречаться с блогером Давидом Манукяном. Их близкое знакомство состоялось на съемках клипа. Первое время о своих чувствах пара никому не рассказывала, а потом они стали жить вместе и снимать романтические ролики. Поклонники стали замечать, что телеведущая похорошела. Даже ее фигуру преобразилась, став более женственной, отмечали они. Обычно влюбленные почти не расставались и устраивали свидания после работы, но вот уже месяц они не публиковали совместных фото.
18 июля в СМИ появились сообщения, что Бузова возможно рассталась с Давой. Появилась даже неподтвержденная информация, что якобы их отношения были частью контракта.
Поклонники всерьез обеспокоены слухами. Более того, минувшую ночь артистка провела в отеле в центре Москвы. Утром она поделилась кадрами завтрака, которые съела в одиночестве. Ольга предстала в банном халате и без макияжа.
«Последние дни так плохо и мало спала. А сегодня в любимом отеле наконец-то выспалась. Как все-таки хорошо спать и быть во сне. Ведь во сне нет проблем, а даже если плохой сон — то можно проснуться, перевернуть подушку и проблема решена. Было бы так и в жизни», — написала звезда.
@buzova86
К слову, позавтракала она икрой и сырниками. А когда девушка заехала в номер, то ее сразу ждала бутылка шампанского и букет цветов. Вот только возлюбленного с ней не было.
«Где Дава?», «Без макияжа красивая, но грустная», «Почему в отеле, а не дома?», «Рассталась с Давой?», «Очень жаль, что сильно разругались с Давой», «Красивая даже без макияжа», — прокомментировали пост подписчики.
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