«Очень жаль, что сильно разругались с Давой»

Ольга Бузова в прошлом году стала встречаться с блогером Давидом Манукяном. Их близкое знакомство состоялось на съемках клипа. Первое время о своих чувствах пара никому не рассказывала, а потом они стали жить вместе и снимать романтические ролики. Поклонники стали замечать, что телеведущая похорошела. Даже ее фигуру преобразилась, став более женственной, отмечали они. Обычно влюбленные почти не расставались и устраивали свидания после работы, но вот уже месяц они не публиковали совместных фото.

18 июля в СМИ появились сообщения, что Бузова возможно рассталась с Давой. Появилась даже неподтвержденная информация, что якобы их отношения были частью контракта.

Поклонники всерьез обеспокоены слухами. Более того, минувшую ночь артистка провела в отеле в центре Москвы. Утром она поделилась кадрами завтрака, которые съела в одиночестве. Ольга предстала в банном халате и без макияжа.

«Последние дни так плохо и мало спала. А сегодня в любимом отеле наконец-то выспалась. Как все-таки хорошо спать и быть во сне. Ведь во сне нет проблем, а даже если плохой сон — то можно проснуться, перевернуть подушку и проблема решена. Было бы так и в жизни», — написала звезда.

@buzova86

К слову, позавтракала она икрой и сырниками. А когда девушка заехала в номер, то ее сразу ждала бутылка шампанского и букет цветов. Вот только возлюбленного с ней не было.