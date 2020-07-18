«Не смотри налево»: Пугачева ответила Киркорову

71-летняя Алла Пугачева посредством Instagram ответила Филиппу Киркорову на недавнюю реплику из Витебска. Во время общения с журналистами в Беларуси, поп-король имел неосторожность сообщить, что их и без того сложные отношения с бывшей женой потерпели окончательный крах. Сейчас Киркоров с новой семьей Примадонны не общается, а личную жизнь выстраивает за закрытыми дверями. Филипп подметил, что он активно занимается интимом, но подробностей рассказывать не будет, чтобы не шокировать общественность.

Тогда же Филипп заявил, что в отличие от Пугачевой, следит за ее личной жизнью в социальных сетях и всегда готов прийти к ней по первому зову. Ответ от Примадонны не заставил себя ждать. В субботу, 18 июля, Пугачева поделилась на личной странице фотографиями с собой. Кадры она сопроводила неоднозначной подписью — советом всем, кто мечтает выстроить счастье в семье.

«Первое правило семейного счастья. Не смотри налево, смотри направо и вперед», — высказалась она.

После этого люди разделились на два лагеря. Первые комментирующие поспешили выразить мнение по поводу озвученной мысли, а другие — лишний раз сделать комплимент Алле.