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«Не смотри налево»: Пугачева ответила Киркорову, озвучив секрет семейного счастья 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Не смотри налево»: Пугачева ответила Киркорову
Фото: Teleprogramma.pro
71-летняя Алла Пугачева посредством Instagram ответила Филиппу Киркорову на недавнюю реплику из Витебска. Во время общения с журналистами в Беларуси, поп-король имел неосторожность сообщить, что их и без того сложные отношения с бывшей женой потерпели окончательный крах. Сейчас Киркоров с новой семьей Примадонны не общается, а личную жизнь выстраивает за закрытыми дверями. Филипп подметил, что он активно занимается интимом, но подробностей рассказывать не будет, чтобы не шокировать общественность.
Тогда же Филипп заявил, что в отличие от Пугачевой, следит за ее личной жизнью в социальных сетях и всегда готов прийти к ней по первому зову. Ответ от Примадонны не заставил себя ждать. В субботу, 18 июля, Пугачева поделилась на личной странице фотографиями с собой. Кадры она сопроводила неоднозначной подписью — советом всем, кто мечтает выстроить счастье в семье.
«Первое правило семейного счастья. Не смотри налево, смотри направо и вперед», — высказалась она.
После этого люди разделились на два лагеря. Первые комментирующие поспешили выразить мнение по поводу озвученной мысли, а другие — лишний раз сделать комплимент Алле.
«Вы так восхитительно выглядите, как будто с Кристиной погодки», «Очень мудрое изречение! Прислушаюсь!», «Поклон вам и аплодисменты», «Солнечная, позитивная, мудрая, счастливая! Завидую», «Обожаем эту женщину до мизинчика», «Все верно сказали», «Главное, чтобы поступки совпадали со словами», — подытожили спикеры.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Алла Пугачева
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