Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Животик округлился»: Лопырева в платье с бахромой устроила соблазнительные танцы на пляже 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Лопырева устроила соблазнительные танцы на пляже
Фото: Teleprogramma.pro
Виктория Лопырева шесть месяцев провела в Дубае. Там девушка пережила карантин, а потом загорала и купалась вместе с годовалым сыном Марком Лео. Модель иногда устраивала прогулки на яхте и встречалась с подругами. А недавно она устроила шоппинг, а потом отправилась на частном самолете с семьей в Турцию. Скорее всего, именно в жаркой стране девушка планирует отпраздновать свой день рождения.
А пока Виктория просто наслаждается солнечной погодой и минутами спокойствия. Накануне она делилась кадрами с подросшим сыном, а очередной день модель уже провела с возлюбленным. В соцсети она опубликовала видео, на котором исполняет соблазнительный танец бедрами на пляже. Лопырева предстала в белом прозрачном платье с бахромой. Наряд оживал, когда она двигалась.
«Закат, замедленная съемка», — написала блондинка.
По всей видимости, танец она исполняла для мужа Игорь Булатов запечатлел избранницу, которая наслаждалась моментом. Поклонники восхитились тем, как выглядит 36-летняя мама. Многие одарили комплиментами ее фигуру.
«Вот это бедра», «Шикарная попа», «Вика, ты затмеваешь всех, платье шикарное, а танец, просто убила», «Вика, нереально красивая, счастливая и просто неземная», «Лето летнее. красотка», «Красотка… как будто животик округлился», — прокомментировали пост подписчики.
Несмотря на то, что виктория в последнее время постоянно занимается спортом, поклонники заметили, что ее фигура изменилась. Некоторые разглядели у нее округлившийся живот и заподозрили в беременности. Отметим, что пока пара не делала официальных заявлений.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Почему молчит Янис?»: Седокова обнажила бедра в ультраоткровенном цветастом купальнике «Почему молчит Янис?»: Седокова обнажила бедра в ультраоткровенном цветастом купальнике «Видно же все!»: Лопырева решилась на смелый вариант купальника из сеточки «Видно же все!»: Лопырева решилась на смелый вариант купальника из сеточки «Всем теплого июля»: Распутина в желтом бикини похвасталась фото у моря на надувном матрасе «Всем теплого июля»: Распутина в желтом бикини похвасталась фото у моря на надувном матрасе
Женский форум
Звёзды , Виктория Лопырева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
Лопырева решилась на смелый купальник из сеточки
Лопырева решилась на смелый купальник из сеточки
Романы и голые фото: «Папины дочки» 13 лет спустя
Романы и голые фото: «Папины дочки» 13 лет спустя
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Зачем в доме нужно держать хозяйственное мыло
02:45
Зачем в доме нужно держать хозяйственное мыло
Дом и сад
Девушка сняла накладные ресницы, а её парень ошалел
00:14
Девушка сняла накладные ресницы, а её парень ошалел
Красота
Романы и голые фото: «Папины дочки» 13 лет спустя
00:30
Романы и голые фото: «Папины дочки» 13 лет спустя
Звёзды
Как постирать тонкий тюль, чтобы потом не выбросить
02:29
Как постирать тонкий тюль, чтобы потом не выбросить
Дом и сад
Дети попросили мать больше не рожать
00:13
Дети попросили мать больше не рожать
Дети
Стало известно, кто разрушил брак Харламова и Асмус
01:32
Стало известно, кто разрушил брак Харламова и Асмус
Звёзды
Шнуров рассказал о планах баллотироваться в Думу
00:36
Шнуров рассказал о планах баллотироваться в Думу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение