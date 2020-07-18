Лопырева устроила соблазнительные танцы на пляже

Виктория Лопырева шесть месяцев провела в Дубае. Там девушка пережила карантин, а потом загорала и купалась вместе с годовалым сыном Марком Лео. Модель иногда устраивала прогулки на яхте и встречалась с подругами. А недавно она устроила шоппинг, а потом отправилась на частном самолете с семьей в Турцию. Скорее всего, именно в жаркой стране девушка планирует отпраздновать свой день рождения.

А пока Виктория просто наслаждается солнечной погодой и минутами спокойствия. Накануне она делилась кадрами с подросшим сыном, а очередной день модель уже провела с возлюбленным. В соцсети она опубликовала видео, на котором исполняет соблазнительный танец бедрами на пляже. Лопырева предстала в белом прозрачном платье с бахромой. Наряд оживал, когда она двигалась.

«Закат, замедленная съемка», — написала блондинка.

По всей видимости, танец она исполняла для мужа Игорь Булатов запечатлел избранницу, которая наслаждалась моментом. Поклонники восхитились тем, как выглядит 36-летняя мама. Многие одарили комплиментами ее фигуру.

«Вот это бедра», «Шикарная попа», «Вика, ты затмеваешь всех, платье шикарное, а танец, просто убила», «Вика, нереально красивая, счастливая и просто неземная», «Лето летнее. красотка», «Красотка… как будто животик округлился», — прокомментировали пост подписчики.

Несмотря на то, что виктория в последнее время постоянно занимается спортом, поклонники заметили, что ее фигура изменилась. Некоторые разглядели у нее округлившийся живот и заподозрили в беременности. Отметим, что пока пара не делала официальных заявлений.