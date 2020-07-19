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Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Выяснилось состояние Ефремова на домашнем аресте
Фото: Lenta.ru
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на друга семьи артиста.
По его словам, артист сейчас не употребляет алкоголь и ведет исключительно здоровый образ жизни. Отказ от спиртного позволил печени полностью восстановиться, однако у Ефремова возникла другая проблема — астма.
Он также добавил, что во время домашнего ареста актер смотрит сериалы и взахлеб читает книжные новинки, на которые раньше ему не хватало времени.
7 июля сообщалось, что в ожидании суда Михаил Ефремов смотрит только спортивные передачи и телеканал «Культура».
«Я его попросил не смотреть телеканалы. Он смотрит только спортивный канал и канал "Культура"», — заявил адвокат Эльман Пашаев в интервью журналистам. Он добавил, что Ефремов сойдет с ума, если посмотрит новостные выпуски.
Дело Ефремова 17 июля поступило в прокуратуру. Сразу после утверждения в надзорном ведомстве материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Ефремову предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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