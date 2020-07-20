Дарья Мороз выложила сделанное дочерью голое фото

Актриса Дарья Мороз выложила в Instagram фотографию, на которой предстала полностью голой. Артистка рассказала, что снимок сделала ее девятилетняя дочь Анна.

По словам Мороз, дочь «взяла телефон и сказала: "Я фотографирую так же хорошо как папа"». «Ну и реально художественно сняла маму», — добавила артистка.

@d_moroz