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«У меня дома гора пенсионерок»: Шаляпин рассказал о своей интимной жизни 

Вечерняя Москва и ещё 2 2 часа назад
Шаляпин: «У меня дома гора пенсионерок»
Фото: @shalyapin_official
Певец Прохор Шаляпин ответил на слухи о том, что после расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской стал страдать от одиночества. Об этом артист поговорил с «Собеседником».
По словам Шаляпина, скучать ему одному точно не придется, так как в его доме «живет целая гора красивых пенсионерок». Отвечая на вопрос более серьезно, он признался, что действительно не мучается от недостатка любви, поскольку решает этот вопрос со своей другой возлюбленной.
— У меня есть Таня Дэвис, она ждет меня в Канаде, я верен только ей, — подчеркнул певец и с сожалением отметил, что из-за коронавируса пока не может приехать к ней.
Напомним, Шаляпин и Цымбалюк-Романовская были в близких отношениях с 2018 года. В декабре 2019-го певец объявил о расставании.
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