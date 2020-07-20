Шаляпин: «У меня дома гора пенсионерок»

Певец Прохор Шаляпин ответил на слухи о том, что после расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской стал страдать от одиночества. Об этом артист поговорил с «Собеседником».

По словам Шаляпина, скучать ему одному точно не придется, так как в его доме «живет целая гора красивых пенсионерок». Отвечая на вопрос более серьезно, он признался, что действительно не мучается от недостатка любви, поскольку решает этот вопрос со своей другой возлюбленной.

— У меня есть Таня Дэвис, она ждет меня в Канаде, я верен только ей, — подчеркнул певец и с сожалением отметил, что из-за коронавируса пока не может приехать к ней.

Напомним, Шаляпин и Цымбалюк-Романовская были в близких отношениях с 2018 года. В декабре 2019-го певец объявил о расставании.