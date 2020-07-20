Боня показала ожоги на ноге после чистки организма 

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня приняла участие в церемонии очистки организма под названием Камбо, однако в результате получила ожоги на ноге. Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram.

Процедура заключается в введении под кожу яда зеленой лягушки. Благодаря ей якобы укрепляется иммунитет, организм очищается от токсинов и шлаков, борется с инфекциями, паразитами, новообразованиями и другими инфекциями.

По словам Бони, церемония заняла 15-20 минут, хотя у многих она длится часами. Однако после нее Виктория пожаловалась на дискомфорт — на ее ноге остались небольшие ожоги. Звезда подчеркнула, что церемония Камбо — непростая и подходит не каждому, потому что может быть опасной.