Виктория Боня продемонстрировала подписчикам ожоги после после церемонии Камбо.
Как отмечают эксперты, процедура оказывает положительное влияние на организм, но вместе с тем является очень опасной и болезненной. Чаще всего к ней прибегают в случае, когда человек лишился физических сил, потерял сексуальную энергию и удачу.
Однако Боню интересовало другое. При помощи яда зеленой лягушки она рассчитывала очистить организм от токсинов и шлаков. Известно также, что Камбо помогает в борьбе с болезнями, борется с инфекциями, паразитами и новообразованиями.
В ходе процедуры пациенту через небольшие ожоги вводят яд лягушек. Боня призналась, что этот процесс довольно сложный, и с ним нужно внимательно ознакомиться прежде, чем приступать к процедуре.
«Делать ее у кого попало точно не следует. У меня она длилась буквально 15-20 минут, хотя у многих длится часами»,
— поделилась блогер, опубликовав в своем Instagram снимок с ожогами.
@victoriabonya
Подписчики звезды также начали делиться своим опытом. Одни признались, что процедура им помогла, другие же отметили, что испытывали тяжесть, головокружение, тошноту и другие побочные эффекты после нее.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Боня получила МРОТ от государства, но осталась недовольна.