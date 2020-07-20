Виктория Боня продемонстрировала подписчикам ожоги после после церемонии Камбо.

Как отмечают эксперты, процедура оказывает положительное влияние на организм, но вместе с тем является очень опасной и болезненной. Чаще всего к ней прибегают в случае, когда человек лишился физических сил, потерял сексуальную энергию и удачу.

Однако Боню интересовало другое. При помощи яда зеленой лягушки она рассчитывала очистить организм от токсинов и шлаков. Известно также, что Камбо помогает в борьбе с болезнями, борется с инфекциями, паразитами и новообразованиями.

В ходе процедуры пациенту через небольшие ожоги вводят яд лягушек. Боня призналась, что этот процесс довольно сложный, и с ним нужно внимательно ознакомиться прежде, чем приступать к процедуре.

«Делать ее у кого попало точно не следует. У меня она длилась буквально 15-20 минут, хотя у многих длится часами»,

— поделилась блогер, опубликовав в своем Instagram снимок с ожогами.

@victoriabonya

Подписчики звезды также начали делиться своим опытом. Одни признались, что процедура им помогла, другие же отметили, что испытывали тяжесть, головокружение, тошноту и другие побочные эффекты после нее.